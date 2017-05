Krefeld. Am Donnerstag ist ein Mädchen bei einem Verkehrsunfall auf der Dreikönigenstraße leicht verletzt worden. Gegen 16.05 Uhr fuhr eine 70-jährige Autofahrerin auf der Petersstraße in Richtung Rheinstraße. Im Kreuzungsbereich der Petersstraße / Dreikönigenstraße kam es verkehrsbedingt zu einem Rückstau, sodass sich alle Fahrzeuge langsam in den Kreuzungsbereich hineintasten mussten. Als die Krefelderin die Dreikönigenstraße querte, stieß sie mit einer 14-jährigen Radfahrerin zusammen, die auf der Dreikönigenstraße in Richtung Ostwall fuhr. Das Mädchen stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Sie kam mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.