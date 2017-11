Krefeld. Bislang unbekannte Täter haben am Dienstag in der Zeit zwischen 16:26 Uhr und 18:36 Uhr an der Saumstraße, der Ritterstraße, der Hubertusstraße und dem Von-Itter-Platz insgesamt fünf Mülleimer in Brand gesetzt. Die Feuerwehr löschte die Brände, es wurde niemand verletzt.

Eine Zeugin hatte gegen 18:30 Uhr drei junge Männer an dem später in Brand gesetzten Mülleimer am Von-Itter-Platz beobachtet. Ob sie für die Brände verantwortlich sind, ist nach Angaben der Polizei jedoch unklar. Einer der Männer fuhr auf einem dunklen Fahrrad davon, er trug eine dunkle Daunenjacke.

Die Polizei sucht nach Zeugen und nimm Hinweise unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.