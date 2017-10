Krefeld. Das ist gerade noch einmal gut gegangen: Am Sonntag um 21:15 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei drei ausgehebelte Gullydeckel mittig auf der Hochstraße in der Fußgängerzone. Als die Beamten die Gefahrenstelle sicherten, fuhr ein Radfahrer beinahe versehentlich in einen geöffneten Schacht.

Die Polizisten konnten einen Unfall im letzten Moment verhindern, indem sie den Radfahrer durch Zurufe warnten. Der Radfahrer blieb unverletzt.

Das Tiefbauamt der Stadt Krefeld sicherte die Schächte. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.