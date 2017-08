Krefeld. Unbekannte haben in der Zeit von Montag bis Dienstag sieben Autos in der Innenstadt beschädigt. Die Fahrzeuge parkten im Zeitraum von 21 Uhr und 7 Uhr auf einem Parkstreifen an der Hubertusstraße. Die Tatverdächtigen zerkratzten die rechte Beifahrerseite der Autos. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Zeugenhinweise richten Sie bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 634 0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.