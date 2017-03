Tempo 20: WZ-Mobil kommt morgen zum Ostwall

Krefeld. Die Stadtverwaltung will die Geschwindigkeit am Ostwall vom ungeliebten Tempo 10 auf Tempo 20 anheben. Das hat sich zum Beispiel im Umfeld der Königstraße und der Rheinstraße bewährt. Wie stehen Sie zu dieser Veränderung? War sie überfällig? Oder sehen Sie andere Verkehrsteilnehmer durch bald schnellere Fahrzeuge in Gefahr? Wie stehen Sie zu diesem Thema? Sagen Sie uns Ihre Meinung am WZ-Mobil. Das steht am morgigen Mittwoch, 22. März, von 15 bis 16 Uhr an der Noch-Tempo-10-Zone am Ostwall. Wer verhindert ist, kann eine E-Mail senden: redaktion.krefeld@wz.de