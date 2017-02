Krefeld. Am Sonntag hat ein Mann einer Seniorin auf der Dürerstraße die Handtasche geraubt, dabei wurde sie leicht verletzt. Um 18.45 Uhr ging die 76-Jährige mit ihrem Hund auf der Dürerstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Kurz vor der Hunzingerstraße näherte sich ihr ein Unbekannter und versuchte, ihr die Handtasche zu entreißen. Dabei fiel die Seniorin zu Boden und wurde leicht verletzt. Anschließend flüchtete der Mann mit der Handtasche in Richtung Innenstadt. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Sie beschrieb den Täter als circa 30 Jahre alt und 1,75 Meter groß sowie von "normaler" Statur. Er hatte blonde Haare und trug einen grauen Kapuzenpulli sowie eine graue Weste.

Hinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.