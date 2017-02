Krefeld. Am Sonntag schlug ein 28-Jähriger gegen 15.15 Uhr den rechten Außenspiegel eines geparkten Opels an der Steinstraße ab und flüchtete anschließend in Richtung Roßstraße. Ein 43-jähriger Zeuge beobachtete die Tat und informierte den 54-jährigen Fahrzeughalter. Dieser folgte dem Täter und konnte ihn auf der St.-Anton-Straße / Roßstraße festhalten. Die Polizei nahm den alkoholisierten Mann vorübergehend in Gewahrsam.