Krefeld. Am Dienstag haben vier Männer eine Wand an der Neuen Linner Straße mit Graffiti beschmiert. Die Polizei stellte die Täter. Um 22.20 Uhr meldete ein 28-jähriger Zeuge der Polizei vier Männer, die eine Wand an der Neuen Linner Straße mit Graffiti beschmierten. Der Mann folgte den Tätern, sodass sie auf der Philadelphiastraße von den Beamten festgehalten werden konnten. In dem Rucksack eines 31-Jährigen fanden die Polizisten einen Graffiti-Marker, diesen stellten die Beamten sicher. Die Täter (35,25,24 Jahre alt) sind danach entlassen worden.