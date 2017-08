Krefeld. Am Samstagmorgen gegen 00:30 Uhr sind fünf randalierende Männer mit Baustellenschildern über die Petersstraße gezogen, die sie zuvor von einer Baustelle in der Nähe geklaut hatten. Ein Zeuge beobachtete die Randalierer und rief die Polizei.

Die Beamten trafen vier Männer (25, 27, 28 und 34 Jahre) in der Nähe der Petersstraße an, ein Fünfter (24 Jahre) befand sich noch an der Baustelle selbst. Bei einer Personalienüberprüfung verhielten sich zwei Diebe nach Angaben der Polizei äußerst aggressiv. Die Polizei nahm die 24 und 25 Jahre alten Männer, die beide alkoholisiert waren, vorübergehend in Gewahrsam. Alle Fünf erwartet nun ein Strafverfahren.