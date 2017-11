Krefeld. Am Donnerstag um 18:15 Uhr schaute eine Anwohnerin der Inrather Straße aus ihrem Fenster. Sie sah einen Mann in einem geparkten Auto, der sich in scharmverletzender Weise zeigte.

Die Frau informierte die Polizei, die den 33-Jährigen noch auf der Inrather Straße festnahmen. Er wurde nach Entscheidung der Staatsanwaltschaft unter Auflagen wieder entlassen.