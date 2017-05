Krefeld. Am Mittwochabend um 18.20 Uhr sind zwei Schülerinnen (16 Jahre) einem Mann in der Innenstadt am Brunnen vor dem Schwanenmarkt begegnet. Er sprach die beiden Mädchen an und beleidigte sie. Anschließend zeigte er sich den Mädchen in schamverletzender Weise. Von den Mädchen informierte Polizisten trafen den 56-Jährigen am Schwanenmarkt an und nahmen ihn vorübergehend in Gewahrsam. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Weitere Zeugen werden gebeten sich an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151/634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu wenden.