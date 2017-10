Krefeld. Am Montag um 4 Uhr hörte ein Zeuge verdächtige Geräusche aus den Kellerräumen des Wohnhauses. Er informierte die Polizei, die in wenigen MInuten vor Ort war.

Die Polizisten konnten zwei Männer im Keller festnehmen, die zuvor die Eingangstür des Hauses aufgehebelt hatten. Bei deren Durchsuchung fanden die Beamten unter anderem Schraubendreher sowie Handschuhe.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei Krefelder (40, 31 Jahre), die in der Vergangenheit bereits einschlägig polizeilich in Erscheinung getreten sind. Sie sind am Montag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Krefeld wegen fehlender Haftgründe entlassen worden.