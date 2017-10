Krefeld. Am Montag gegen 8:45 Uhr hat sich ein Mann in schamverletzender Weise an der Haltestelle am Ostwall gezeigt. Eine 33-Jährige Frau bemerkte ihn und rief die Polizei. Sie behielt den Mann auch weiter im Auge, als dieser mit seinem Fahrrad flüchten wollte.

Die Polizei fand den 34-Jährigen aufgrund der guten Beschreibung durch die Zeugin im Nahbereich. Eine Überprüfung seiner Person ergab, dass gegen den polizeibekannten Tatverdächtigen ein Haftbefehl vorlag. Zudem fanden die Beamten Drogen bei ihm. Sie nahmen den Exhibitionisten fest, ihn erwartet nun ein weiteres Strafverfahren.