Krefeld. Am Montagmittag ist eine Fahrradfahrerin mit einem Linienbus auf dem Ostwall zusammengestoßen und hierbei leicht verletzt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Gegen 14 Uhr fuhr eine 36-jährige Frau mit ihrem Fahrrad auf dem Ostwall. In Höhe einer Haltestelle an der Dreikönigenstraße stieß sie mit einem Bus der Linie 061 zusammen. Die Krefelderin stürzte und wurde leicht verletzt. Der Fahrer des Linienbusses fuhr weiter in Richtung Rheinstraße.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de