Krefeld. In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte die Außenspiegel von sieben Autos an der Mariannenstraße beschädigt. Die Täter entkamen unerkannt.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw