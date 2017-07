Krefeld. Am Sonntag haben fünf Männer vor einer Discothek auf dem Bleichpfad auf einen 35-Jährigen eingeschlagen. Um 5.30 Uhr kam es zwischen den Männern zunächst zu einem Streit und anschließend zu einer Schlägerei. Zeugen informierten die Polizei und leisteten dem verletzten Mann Erste Hilfe. Der 35-Jährige wurde schwer am Kopf verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dieses hat er mittlerweile wieder verlassen, wie eine Polizeisprecherin der WZ mitteilte.

Die Polizei stellte die fünf alkoholisierten und zum Teil leicht verletzten Tatverdächtigen auf dem Ostwall, Höhe Rheinstraße. Sie sind im Alter zwischen 21 und 31 Jahren. Auf sie wartet nun ein Strafverfahren. Die weiteren Ermittlungen der Polizei dauern an.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zur weiteren Klärung des Sachverhalts machen können. Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de