Krefeld. Sonntagnacht haben mehrere Partygäste in einer Gaststätte an der Neue Linner Straße gefeiert. Gegen 4.20 Uhr beschwerte sich ein Mann bei den Feiernden über die Lautstärke. Daraus entwickelte sich ein Streit, der schließlich derart eskalierte, dass der Mann einem 20-jährigen Krefelder mit einer Eisenstange auf den Kopf schlug.

Der Partygast wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Dieses konnte er am gleichen Tag wieder verlassen. Der Tatverdächtige flüchtete nach dem Angriff in ein Mehrfamilienhaus an der Neue Linner Straße. Ob es sich um einen Anwohner handelt, ist nach Angaben der Polizei unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Der Verdächtige ist circa 1,80 Meter groß, etwa 25 bis 35 Jahre alt und von schmächtiger Statur. Er hat kurze blonde Haare und einen kurzen Bart. Er trug einen weißen Trainingsanzug und dunkle Schuhe. Sein Erscheinungsbild wird insgesamt als ungepflegt beschrieben.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.