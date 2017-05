Krefeld. Am Dienstagmorgen hat ein Mann eine Spielhalle an der Königstraße überfallen. Der Täter betrat die Spielhalle gegen 6.20 Uhr und verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Kassenbereich. Hier bedrohte er die 48-jährige Mitarbeiterin mit einer "historischen" Schusswaffe. Nach Zeugenangaben handelt es sich bei der Waffe um eine Piratenpistole, wie Recherchen der WZ ergeben haben. Ob die Waffe wirklich einsatzbereit war, ist nach derzeitigem Stand nicht zu klären.

Der Räuber nahm Bargeld aus der Kasse und flüchtete anschließend auf einem Fahrrad über die Königstraße in Richtung Südwall. Die Mitarbeiterin wurde bei dem Raub leicht verletzt.

Der Mann war etwa 1,65 Meter groß und von schlanker Statur. Er trug ein Kapuzenshirt und dunkle Kleidung. Sein Gesicht hatte er mit einem Schal, einer Sonnenbrille und einer Mütze verdeckt. Zudem hatte er die Kapuze des Shirts über die Mütze gezogen. Sein Erscheinungsbild wird als südländisch beschrieben. Bei dem Fahrrad soll es sich um ein dunkles Sport- oder BMX-Rad, gegebenenfalls aber auch um ein grünes Herrenrad gehandelt haben.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de