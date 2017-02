Krefeld. Mit einem neuen Ladenkonzept wird der Discounter Kodi Anfang April im früheren Gebäude von Strauss Innovation an der Hochstraße 56 eröffnen. „Ab dem 1. März bauen wir um“, berichtet Lukas Jungmann von der Projektleitung. „Wenn wir fertig sind, werden breite Gänge gemeinsam mit einer ansprechenden Warenpräsentation sowie einem energiesparenden LED-Lichtkonzept für mehr Übersichtlichkeit und Attraktivität beim Einkauf sorgen.“

Der neue Markt böte den Kunden „Nützliches und Schönes“ für den Haushalt. „Unsere Ladengestaltung ist modern sowie freundlich und wird sicherlich gut angenommen werden“, kommentiert Reinhold Kuch, Vorsitzender der Kodi-Geschäftsführung. Die beiden anderen Filialen in Krefeld, sie liegen zum einen nur einige Schritte weiter am Neumarkt 4 und an der Niederstraße 15 in Uerdingen, bleiben, wie sie sind.

Kodi ist seit 1981 am Markt. Es gibt ein Filialnetz aus rund 250 Standorten mit dem Schwerpunkt in NRW. cf