Krefeld. Am Montag haben Unbekannte das Smartphone einer Frau gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 17.15 Uhr bemerkte eine Krefelderin, dass ihr Smartphone aus dem Außenfach ihrer Handtasche entwendet worden war. Die Frau war gerade in einem großen Bekleidungsgeschäft an der Rheinstraße einkaufen. Der Diebstahl geschah laut der Polizei vermutlich, während die Krefelderin gerade ein Kleidungsstück in der Umkleidekabine anprobierte.

