Krefeld. - Am Sonntag gegen 15:30 Uhr wartete eine Krefelderin an einer roten Fußgängerampel an der Grundschule Lewerentzstraße, als ihr plötzlich ein Mann auf einem schwarzen Hollandfahrrad die Handtasche von der Schulter riss. Der Täter flüchtete anschließend in Richtung Frankenring. Er trug eine dunkelblaue Jeans und eine dunkelblaue Kappe.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de