Krefeld. Am Dienstag wartete ein 10-Jähriges Mädchen um 19:45 Uhr vor einem Imbiss auf der Bahnstraße, als ein schwarzes Auto neben ihr hielt. Der Fahrer sprach sie an: Weil das Mädchen den Mann nicht verstehen konnte, trat sie näher an das Fahrzeug heran. Daraufhin zeigte sich der Fahrer in schamverletzender Weise. Die 10-Jährige flüchtete und rief ihre Mutter an, die die Polizei informierte.

Der Mann ist etwa 30 bis 35 Jahre alt und hat "kurze orange Locken" sowie einen kurzen orangefarbenen Bart an der Unterlippe. Er trug ein weißes T-Shirt und eine kurze Jeanshose.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.