Krefeld. Zwischen 23.30 Uhr am Mittwoch und 9.30 Uhr am Donnerstag sind Unbekannte in ein Restaurant an der Marktstraße eingebrochen. Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Restaurant. Sie entwendeten Bargeld und brachen zudem einen Zigarettenautomaten auf. Anschließend flüchteten die Einbrecher unerkannt mit ihrer Beute.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 364-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de