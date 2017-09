Krefeld. Zwischen Samstagmittag und Sonntagnachmittag sind unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus an der Corneliusstraße eingebrochen. Im Zeitraum von 13 Uhr am Samstag und etwa 16 Uhr am Sonntag hebelten Unbekannte die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses auf und verschafften sich so Zutritt ins Objekt. Die Einbrecher versuchten sich anschließend an einer Wohnungstür im ersten Obergeschoss, scheiterten aber und flüchteten ohne Beute.

