Krefeld. Am Montag sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Richard-Wagner-Straße eingebrochen. Zwischen 10.15 Uhr und 12 Uhr hebelten die Einbrecher ein Fenster des Hauses auf und durchsuchten das Schlafzimmer. Sie entwendeten Schmuck und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Zeugenhinweise richten Sie bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 634 0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de