Krefeld. Am Pfingstwochenende ist ein bisher Unbekannter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Nordstraße eingebrochen. Im Zeitraum zwischen Samstag (3. Juni 2017), 21.30 Uhr, und Montag (5. Juni 2017), 19 Uhr, gelangte ein Einbrecher in das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses an der Nordstraße. Dort verschaffte er sich gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung und entwendete ein Elektrogerät. Anschließend entkam der Einbrecher unerkannt.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de