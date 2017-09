Krefeld. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus an der Gladbacher Straße eingebrochen. Die Einbrecher gelangten im Zeitraum von 19 Uhr bis 7:30 Uhr auf unbekannte Weise in den Hausflur des Mehrfamilienhauses.

Die Einbrecher hatten es auf Schmuck abgesehen: Sie versuchten, eine Metalltür zum benachbarten Juweliergeschäft im Erdgeschoss aufzuhebeln. Da dies misslang, bohrten sie ein kleines Loch in die Rigips Wand. Als auch dieser Versuch scheiterte, flüchteten sie unerkannt ohne Beute. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können.

Hinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.