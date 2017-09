Krefeld. In der Nacht zu Donnerstag ist ein Unbekannter in eine Wohnung an der Nordstraße eingebrochen und hat eine Handtasche entwendet. Der Einbrecher verschaffte sich zwischen 22:30 Uhr am Mittwoch und 3:30 Uhr am Donnerstag Zugang in die Wohnung durch ein auf Kipp stehendes im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses. Aus dem Wohnzimmer der Bewohnerin entwendete er eine Handtasche.

