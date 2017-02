Krefeld. Heute ist ein Unbekannter in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Geldernsche Straße eingebrochen und hat Elektrogeräte entwendet. Um 1.50 Uhr wachte die 55-jährige Wohnungsmieterin auf, weil ihr Hund bellte. Sie entdeckte die offen stehende Balkontür und stellte fest, dass Elektrogeräte entwendet wurden. Offensichtlich hatte der Einbrecher die auf Kipp stehende Tür zum Balkon genutzt, um in die Wohnung einzudringen. Auf demselben Weg hatte er die Räume auch wieder verlassen.

