Krefeld. Am Dienstag gegen 8:45 Uhr ist ein 57-jähriger Autofahrer gemeinsam mit einem 41-jährigen Beifahrer auf der Gladbacher Straße in Richtung Stadtmitte gefahren. In Höhe der Mengshofstraße wollte der Gelsenkirchener auf der Fahrbahn wenden und stieß dabei mit einer Skodafahrerin zusammen, die in gleicher Richtung fuhr.

Der 57-Jährige und sein Beifahrer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Die 36-jährige Skodafahrerin kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus und konnte dieses nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen. Die Gladbacher Straße war ab der Obergath in Richtung Stadtmitte bis 9:25 Uhr komplett gesperrt.