Krefeld. Am Sonntag Abend haben zwei maskierte und bewaffnete Männer eine Spielhalle in der Innenstadt überfallen und sind mit der Beute geflüchtet. Bei dem Überfall wurde niemand verletzt. Gegen 22.15 Uhr betraten die beiden maskierten Männer mit Schreckschusspistolen eine Spielhalle auf der Marktstraße. Während einer vor dem Tresen auf die Spielhallenaufsicht zielte und die Öffnung der Kasse verlangte, begab sich der andere hinter den Tresen. Die Angestellte übergab den Männern Bargeld aus der Kasse. Anschließend forderten die Täter die Angestellte auf, den Tresor zu öffnen. Dies scheiterte jedoch an der technischen Sicherung.

Beim Verlassen der Spielhalle gab einer der Männer einen Schuss ab, sie flüchteten unerkannt mit der Beute. Während dem Überfall hielten sich weitere Personen in der Spielhalle auf, verletzt wurde niemand. Die Polizei leitete im Umkreis eine Fahndung ein, konnte aber keine Verdächtigen ermitteln.

Einer der Täter ist ca. 170 bis 180 cm, der andere ca. 165 bis 170 cm groß. Beide sind schlank und ca. 20 bis 25 Jahre alt. Einer hatte kurze schwarze Haare. Beide trugen schwarze Hosen sowie eine schwarze Kapuzenjacke. Die Kapuzen hatten sie ins Gesicht gezogen und waren zusätzlich mit einen Schal verdeckt.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 02151/634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.