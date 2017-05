Krefeld. Am Montag hat ein alkoholisierte Autofahrer nach einem Auffahrunfall auf der Straße Am Hauptbahnhof erheblichen Widerstand geleistet. Gegen 19.40 Uhr beobachteten Streifenpolizisten einen Verkehrsunfall in der Nähe des Hauptbahnhofes. Ein 56-jähriger Mann war mit seinem Saab auf ein Taxi aufgefahren. Die Polizisten stellten fest, dass der Krefelder alkoholisiert war. Für eine Blutprobenentnahme sollte er die Beamten zur Polizeiwache begleiten. Da der Betrunkene nach Angaben der Polizei erheblichen Widerstand leistete, nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam und stellten seinen Führerschein sicher. Sowohl der 56-Jährige als auch der Taxifahrer wurden bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand jedoch Sachschaden.