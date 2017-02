Am Mittwoch hat ein Auto einen Fußgänger auf dem Nauenweg erfasst, dabei wurde der Mann schwer verletzt.

Krefeld. Am Mittwoch hat ein Auto einen Fußgänger auf dem Nauenweg erfasst, dabei wurde der Mann schwer verletzt. Um 19.05 Uhr fuhr ein 43-Jähriger mit seinem Volkswagen den Nauenweg in Richtung Heideckstraße. Kurz hinter der Kreuzung Marktstraße / Nauenweg erfasste er einen 31-jährigen Fußgänger, der gerade vom Mittelgrünstreifen den Nauenweg überquerte. Der Krefelder wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.