Krefeld. Am Dienstag haben Unbekannte versucht, in eine Doppelhaushälfte an der Kaiserswerther Straße einzubrechen. Im Zeitraum von 11.45 Uhr bis 13.40 Uhr versuchten die Einbrecher die Haustür gewaltsam aufzubrechen. Dies misslang, sodass sie ohne Beute unerkannt flüchteten.

Hinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.