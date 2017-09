Krefeld. Der öffentliche Spielplatz an der Schreinerstraße ist nach der Sanierung jetzt offiziell seiner Bestimmung übergeben worden. Kinder und Eltern konnten ihn bereits seit Anfang August nutzen. Die Umbaukosten des Spielplatzes in der gewachsenen Siedlung in Oppum unweit der Gesamtschule betragen 105 000 Euro.

Seit der Demontage des Großspielgerätes Anfang 2014 war der Spielplatz nicht mehr so attraktiv. Trotzdem konnten sich zum damaligen Zeitpunkt drei Bürgerinnen für eine Patenschaft begeistern, heute sind es sogar vier. „Es freut mich, dass die Patinnen und die Anwohner sich sehr in den Prozess der Neugestaltung eingebracht haben“, sagte Bürgermeisterin Gisela Klaer bei der Einweihung, die von vielen Kindern, Eltern und Vertretern der Lokalpolitik begleitet wurde.

Im Mai 2017 hatten die Umbauarbeiten auf dem 915 Quadratmeter großen Areal begonnen. Der Spielplatz teilt sich nun in unterschiedliche Freiflächen auf, die untereinander mit einem neuen Pflasterweg verknüpft sind. Für die Kleinkinder gibt es einen eigenen Sandkasten mit einem Kletterspielgerät. Direkt daneben befindet sich in unmittelbarer Nähe auch der neue Spielgerätecontainer, der von den Patinnen betrieben wird. Es schließt sich eine neue Rasenfläche an, die von den Kleinkindern genutzt werden kann.

Der zentrale Sandspielbereich für ältere Kinder befindet sich in der Mitte des Spielplatzes und wartet mit einem großen Klettergerät mit Rutsche, Podesten und verschiedenen Aufstiegsmöglichkeiten auf. Es gibt eine Schaukel mit einem erhöhten Querbalken von drei Metern, wodurch sich eine größere und somit interessantere Pendelbewegung ergibt. Ein Karussell und eine benachbarte Bank ergänzen das Angebot. Zum öffentlichen Fußweg wurde ein neuer Zaun mit einem selbstschließenden Tor installiert. Damit soll der Zulauf von Hunden eingeschränkt werden.