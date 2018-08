Die Rheinschenke an der Düsseldorfer Straße ist Geschichte: Die Gaststätte hat ihre Türen vor einigen Tagen dauerhaft geschlossen.

Gellep-Stratum. Schon im September sollen an der Düsseldorfer Straße 280 die Bauarbeiten für das Projekt einer Willicher Firma starten.

Die Immobilien Competence GmbH will auf dem Gelände des alten Gutshofs in Gellep-Stratum, in dem heute neben der Gaststätte auch Büroräume und Wohnungen vermietet werden, einen Luxusbauprojekt verwirklichen: Unter dem Projekttitel „Gut Römersee“ soll der Gutshof aus dem 19. Jahrhundert zu einem Wohnkomplex mit Eigentumswohnungen umgebaut werden, zudem sollen dort Reihenhäuser und Doppelhaushälften entstehen.

An dem Bauprojekt hat es zuletzt viel Kritik gegeben: Michaela Waldt, derzeit noch Mieterin einer der Wohnungen in dem alten Gebäude, hatte im Gespräch mit der WZ geklagt, dass ihr in vielen Jahren intensiver Arbeit hergerichteter Garten dem Projekt zum Opfer falle. ckd