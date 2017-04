Krefeld. Am Mittwoch hat die Polizei einen Mann erwischt, der zuvor Kabel aus einem Gleis an der Straße Kuhleshütte entwenden wollte. Um 19 Uhr beobachtete ein Zeuge aus seiner Wohnung, wie ein Mann versuchte, die Kabel der Straßenbahngleise herauszureißen. Als der Kabeldieb bemerkte, dass er beobachtet wurde, flüchtete er ohne Beute über die Schienen in Richtung Sandberg. Die Polizei nahm den 19-Jährigen im Bereich Am Sandberg / Kuhleshütte vorübergehend fest. Der Tatverdächtige war alkoholisiert und hatte Betäubungsmittel in seinem Rucksack dabei.