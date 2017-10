Krefeld. Einem aufmerksamen Anwohner ist es zu verdanken, dass die Polizei in der Nacht von Sonntag auf Montag einen Metalldieb auf frischer Tat festnehmen konnte.

Der Anwohner des Türkenbruchs informierte am Sonntag um 1:45 Uhr die Polizei, weil er Metall- und Fahrzeuggeräusche von den nahegelegenen Gleisen gehört hatte. Als Polizisten die Gleise an der Carl-Sonnenschein-Straße in Richtung Berliner Straße absuchten, erwischten sie einen 41-Jährigen Mann. Bei dessen Durchsuchung fanden die Beamten mehrere Edelmetallteile, die aus den geparkten Waggons stammten.

Da es sich um sehr schwere Metallteile handelte, vermuteten die Polizisten Mittäter in der Nähe. Bei einer Fahndung mit einem eingesetzten Hubschrauber wurden aber keine weiteren Metalldiebe entdeckt.

Der 41-jährige Tatverdächtige hat keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland und wurde vorläufig festgenommen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 634 0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.