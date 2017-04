Der verstorbene Pastor, der Pax-Christi überregional beachtete Kunst bescherte, wird am Dienstag beigesetzt.

Krefeld. Der am vergangenen Sonntag verstorbene ehemalige Pastor von Pax Christi am Glockenspitz, Karl Josef Maßen, hat die meiste Zeit seines priesterlichen Wirkens in Krefeld verbracht. Nach der Priesterweihe in Aachen 1958 wurde der 1932 in Wegberg geborene Priester zuerst als Kaplan in Herz-Jesu Bockum und dann in St. Anna im Nordbezirk eingesetzt. Danach war Maßen fünf Jahre lang Militärpfarrer, um 1972 Vikar im Seelsorgebezirk Glockenspitz zu werden.

Dort wurde der spätere Pfarrer mit dem Aufbau der Pax Christi Kirche betraut. Gemeinsam mit dem Mönchengladbacher Architekten Heinz Döhmen konzipierte er Kirche und Gemeindezentrum. Seine wohl bleibende Leistung ist der Kontakt zu zeitgenössischen Künstlern.

Durch seine Beziehungen zur Düsseldorfer Kunstakademie begeisterte er beispielsweise Künstler wie Ulrich Rückriem, Günther Uecker, Joseph Beuys und Marlene Dumas sowie Klaus Staeck für den modernen Kirchbau in Oppum. Alle Künstler gaben Kunstwerke als Leihgabe und später erwarb die Gemeinde wichtige Werke dazu.

Maßen, der nie ein Museum schaffen wollte, hat stets versucht, mit Kunst Anstöße zu geben. Dafür musste er in Kauf nehmen, mit seinen Ideen anzuecken. Bei zahlreichen Führungen erleichterte der bescheidene Mann vielen den Zugang zur modernen Kunst. Immer hielt er sich selbst zurück – und nie war ihm zu entlocken, welches der zahlreichen Werke ihm am liebsten war.

Pastor ging 2007 in Ruhestand

2007 ging Maßen in den Ruhestand, blieb aber bis zu seiner schweren Erkrankung 2012 aktiv. Er war zuletzt als Subsidiar tätig und feierte in der Uerdinger Pfarre St. Nikolaus die Heilige Messe. Die Gemeinde Pax Christi hat, mit Unterstützung des Bistums, den Kunst-Dialog weitergeführt.

Pastor Hans Russmann von St. Agustinus, wozu Pax Christi gehört, und Pastoralreferent Theo Pannen freut das. Der Auferstehungsgottesdienst ist am 18. April, 11 Uhr, in Pax Christi. Um 13 Uhr beginnt die Beisetzung in der Priestergruft des Oppumer Friedhofs.