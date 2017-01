Museum Burg Linn Kleine Ritter und Burgfräulein auf Burg Linn

Krefeld. Eine Kinderführung mit Kostümen für kleine Ritter und Burgfräulein bietet das Museum Burg Linn am Sonntag, 29. Januar, an. Kinder von drei bis 13 Jahren bekommen ab 15 Uhr Einblicke in die Burg Linn und erleben spielerisch, wie früher Feinde die Festung eroberten, wie schwer ein Morgenstern ist und welche Funktion der Bergfried hatte. Zum Museumseintritt zahlen Kinder für die Führung zusätzlich zwei, Erwachsene drei Euro. Eine vorherige telefonische Anmeldung unter 155 391 23 ist erforderlich.