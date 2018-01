Krefeld. In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Unbekannte mehrere Autos und Häuserwände am Korekamp mit Farbe beschmiert.

Nach Angaben der Polizei besprühten die Randalierer zwischen 00:30 Uhr und 8:30 Uhr insgesamt fünf geparkte Autos, zwei Häuserwände sowie die gläserne Rückwand einer Haltestelle samt Mülleimer mit schwarzer und silberner Farbe.

Eine Anwohnerin hörte gegen 00:40 Uhr wie sich mehrere Männer auf der Straße unterhielten, bei denen es sich um die Sprayer gehandelt haben könnte.Red

Zeugen können sich an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de wenden.