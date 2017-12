Krefeld. Auf der Suche nach Einbrechern sind Polizisten am Donnerstag gegen 4.35 Uhr auf dem Bromeledonk auf einen VW Golf aufmerksam geworden. Als sie den Wagen überprüfen wollten, gab der Fahrer Gas und fuhr mit hoher Geschwindigkeit durch die Donksiedlung über die Hafelsstraße auf die Untergath.

Im Kreuzungsbereich zur Hauptstraße fuhr der flüchtende Autofahrer über eine rote Ampel und stieß mit einem Mercedes zusammen, der die Untergath querte. Dabei wurden der Flüchtige sowie der 61-jährige Mercedesfahrer verletzt.

"Anstatt sich um das schwer verletzte Unfallopfer zu kümmern, flüchteten der Golffahrer sowie seine drei Beifahrer zu Fuß in Richtung Autobahn", heißt es in dem Polizeibericht. Ein Polizist konnte den 29-Jährigen Unfallfahrer aus Neukirchen-Vluyn nach kurzer Verfolgung allerdings stellen. Er kam mit einem Rettungswagen zur Beobachtung in ein Krankenhaus.

Bei der Fahndung nach den anderen Flüchtigen setzte die Polizei einen Spürhund ein und konnte so die drei Flüchtigen (28, 31 und 31Jahre) in einem Park an der Heinrich-Malina-Straße stellen. Nach Angaben der Polizei zeigten sich die drei Beifahrer geständig.

Wie sich herausstellte, war der Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheins. Zudem war das Kennzeichen gestohlen, weshalb die Beamten das Auto des 29-Jährigen sicherstellten. Der 61-jährige Mercedesfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.