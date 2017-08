Mit Umzügen, Tanz und Frühschoppen ist das Programm beim Schützenfest in Oppum gewohnt abwechslungsreich - das diesjährige Königshaus ist für den Stadtteil jedoch einmalig.

Oppum. Die Vorbereitungen zum großen Heimat- und Schützenfest in Oppum laufen auf Hochtouren. „Alle Verträge sind unter Dach und Fach“, sagt der Brudermeister der St. Sebastianus Schützen-Gesellschaft und Schützenkönig Hans-Joachim I. (Hofer) und freut sich schon jetzt auf rund 600 Teilnehmer sowie acht Musikzüge am großen Festumzug. Selbstverständlich ist auch das vereinseigene Oppumer Schützentrommlercorps mit dabei. Hans-Joachim I. regiert mit Dorothea und den Ministern Andreas und Julian (Hofer) die Oppumer Schützen. „Soweit wir es zurückverfolgen können“, so Brudermeister Michael Kempkes, „haben wir in unserer Gesellschaft erstmals ein solches Königshaus“, freut er sich über das reine Familienkönigshaus.

Großes Engagement und viel Liebe zum Detail zeigt denn auch das Königshaus. Seit Wochen bereiten sie sich, unterstützt von Vereinen und Nachbarschaften, auf das große Ereignis vor. Über 10 000 Röschen wurden bisher gedreht, die die Straßen schmücken werden. Zum Auftakt treten die Schützen am Donnerstag, 31. August, um 19 Uhr am Pfarrhaus der Schutzengelkirche an der Hauptstraße an und ziehen dann über Korekamp, Weetekamp und Neue Flur zum Schützenbaum am Korekamp. Dort wird das Wappen der von Ex-Königin Alexandra Breuer-Bozicevic neu gegründeten Musketier-Kompanie enthüllt.

Für den „Schützen-Rock“ gibt es noch Karten

Danach geht es gegen 19.45 Uhr zur traditionellen Flaggenhissung zum Pfarrheim. Um 21.15 Uhr findet auf Wunsch des Königshauses eine Serenade vor der Schutzengelkirche statt. Gespielt wird sie vom Oppumer Schützentrommlercorps und dem Pfarrorchester St. Andreas Gellep-Stratum. Die freiwillige Feuerwehr Oppum stellt das Ehrengeleit.

Am Freitag, 1. September, spielen beim „Schützen-Rock“ die Oldieband „Kisum“ und die Rockband „Groove Company“. Einige Karten können in den Vorverkaufstellen des Oppumer Wochenblatts, Cafe Lomme, Schreibwaren Bohnengel und der Sparkasse Oppum noch gesichert werden.

Der Samstag, 2. September, steht ganz im Zeichen eines Hüttenabends im Festzelt. Nach der kurzen Festrede des Oberbürgermeisters Frank Meyer und des Schirmherrn Marc Blondin wird das Königshaus vorgestellt. Nach den königlichen Ehrentänzen geht es dann echt volkstümlich zu. Die Partyband „Original Hüttenkracher“ wird den zahlreichen Gästen ordentlich einheizen. Der Eintritt ist frei.

Am Sonntag, 3. September, findet um 10 Uhr eine Schützenmesse mit den beiden Pfarrern Hans Russmann (St. Augustinus) und Volker Hülsdonk (Auferstehungskirche) statt. Musikalisch wird sie vom Gospelchor „family of hope“ und dem Pfarrorchester St. Andreas Gellep-Stratum gestaltet. Nach dem Gottesdienst geht es direkt zum musikalischen Frühschoppen mit dem Pfarrorchester und dem Oppumer Schützentrommlercorps über. Außerdem stehen Ehrungen verdienter Mitglieder auf dem Programm.