Krefeld. Am Dienstag hat ein Mann einen 88-jährigen Krefelder angerufen und sich als Teppichverkäufer ausgegeben. Der Mann erzählte dem Senior, dass er sein Geschäft auflöst. Da der 88-Jährige ein früherer Kunde sei, wolle er ihm einen Teppich schenken. Der vermeintliche Verkäufer kündigte an, noch am gleichen Tag zur Wohnanschrift des Krefelders in Oppum zu kommen. Der Senior willigte dem Angebot ein.

Kurze Zeit später klingelten zwei Männer an der Haustür des 88-Jährigen. Er ließ die beiden freiwillig in die Wohnung, wo die Männer ihm zunächst einen kleinen Teppich schenkten. Anschließend boten sie dem Senior drei größere Teppiche zum Verkauf an. Nach einem längeren Verkaufsgespräch willigte der Mann ein. Er zahlte die Ware mit Bargeld sowie Schmuck. Anschließend verließen die Trickbetrüger die Wohnung unter dem Vorwand, die Zertifikate für die Teppiche zu holen. Allerdings kamen sie nicht wieder.

Das Opfer informierte am Mittwoch die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass es sich bei den gekauften Teppichen um minderwertige Ware handelt. Ob die Betrüger weitere Gegenstände entwendet haben, kann derzeit noch nicht gesagt werden.

Ein Tatverdächtiger ist 1,60 bis 1,65 Meter groß, etwa 30 Jahre alt und sprach akzentfreies Deutsch. Der andere ist etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß, etwa 50 Jahre alt und sprach mit ausländischem Akzent. Beide Tatverdächtige sind von kräftiger Statur und haben kurze dunkle Haare.

Hinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen,