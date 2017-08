Krefeld. Am Montag hat sich ein Mann in Linn vor einer Radfahrerin entblößt. Um 13:35 Uhr fuhr eine 58-jährige Krefelderin mit ihrem Fahrrad auf der Straße In der Elt, als ein Mann auf dem anliegenden Feld stand und sich in schamverletzender Weise zeigte. Sie informierte die Polizei. Der Mann ist etwa 30 bis 35 Jahre alt und hat dunkle Haare. Er ist am linken Arm tätowiert.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.