Krefeld. In Zusammenarbeit mit dem Museum Burg Linn führen Studierende der Universität Düsseldorf aktuell eine Besucherbefragung am Museum Burg Linn durch. Papierene Fragebögen werden an der Museumskasse Burg Linn verteilt, vor allem aber steht ein Online-Fragebogen zur Verfügung: soscisurvey.de/BurgLinn2017/

Auch Antworten von Nicht-Besuchern aus der Region Krefeld sind willkommen. Die Befragung erfolgt im ganzen Monat Juni. Die Ergebnisse werden anschließend kostenlos dem Museum Burg Linn zur Verfügung gestellt, sie können helfen, die Leistungen des Museums für die Besucher und die breite Öffentlichkeit zu verbessern.

Für die Studierenden im Fach Geschichte (Alte Geschichte) an der HHU Düsseldorf ist es ein Semesterprojekt Das Ausfüllen des Fragebogens dauert etwa fünf Minuten. Viele Fragen gehen auf die Eindrücke in den verschiedenen Ausstellungen ein.