Krefeld. Am Mittwoch sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Legionstraße eingebrochen und haben Schmuck entwendet. Im Zeitraum von 11 Uhr bis 11.30 Uhr hebelten die Einbrecher ein Fenster im Erdgeschoss auf und gelangten so in das Haus. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 634 0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.