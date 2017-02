Krefeld. Am Donnerstag sind zwei Frauen in ein Mehrfamilienhaus an der Straße Weiden eingebrochen. Der Wohnungsmieter verfolgte die Einbrecherinnen und wurde dabei beinahe überfahren.

Die Einbrecherinnen hebelten die Wohnungstür in der dritten Etage auf. Sie durchsuchten sämtliche Räume und flüchteten anschließend über das Treppenhaus. Um 14.40 Uhr begegneten sie dort dem 48-jährigen Wohnungsmieter. Als er seine aufgebrochene Wohnungstür entdeckte, verfolgte er die Frauen und stellte sie in einem weißen Volkswagen Polo. Die Fahrerin fuhr los, sodass der Krefelder zur Seite springen musste und dabei mit dem rechten Seitenspiegel des Autos zusammenprallte. Die Frauen flüchteten in Richtung Trift.

Beide Frauen sind circa 1,70 Meter groß und haben schwarze, schulterlange Haaren. Sie werden mit einem dunklen Teint und südländischem Aussehen beschrieben. Die Fahrerin ist circa 30 Jahre alt, hat eine kräftige Statur und trug eine dunkelblaue Jeans sowie eine graue Jacke. Die Beifahrerin hat eine schmale Statur und trug eine schwarze Jacke. Derzeit steht noch nicht fest, ob bei dem Einbruch etwas entwendet wurde.

Hinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.