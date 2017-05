Krefeld. In der Nacht von Montag auf Dienstag hat die Polizei einen Mann festgenommen, der zuvor in einen Indoorspielplatz an der Neustraße eingebrochen ist. Gegen 0.30 Uhr beobachtete der Inhaber über die Videoüberwachung eine Person im Gebäude. Die hinzugerufene Polizei konnte den Mann in einem Gebüsch auf dem Grundstück des Indoorspielplatzes festnehmen. Er stand unter Drogeneinfluss und räumte den Einbruch ein. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 59-jährigen Krefelder, der bereits mehrfach wegen Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz polizeilich in Erscheinung getreten ist.

Mehr zum Thema Exhibitionist zeigt sich im Park