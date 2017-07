Krefeld. Am Mittwoch hat die Polizei zwei Einbruchsversuche in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses an der Breitenbachstraße registiert. So verschafften sich Unbekannte zwischen Dienstag,19:50 Uhr, und Mittwoch, 11 Uhr, zunächst Zugang zum Flur des Mehrfamilienhauses. Anschließend versuchten sie, jeweils die Wohnungstür im Erd- sowie im ersten Obergeschoss aufzubrechen. Es blieb beim Versuch, sodass die Einbrecher ohne Beute flüchteten.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.